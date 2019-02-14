İlkay’ın son aşkı

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl, 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile aşk yaşayan Gündoğan (28), ardından gönlünü 19 yaşındaki 2018 Miss Liverpool Abigail Foster'a kaptırmıştı. Gündoğan, şimdi de Dubai'de oyunculuk ve modellik yapan 2008 Miss Earth Belçika Güzeli Debby Gommeren ile birlikte.Sıksık Dubai'de buluşan ikili, geçtiğimiz aylarda Nusret Gökçe'nin mekanında da ziyafet çekti. 30 yaşındaki Belçikalı güzel oyuncu, bu anları Instagram'da paylaştı. Yıldız futbolcunun bugüne kadar hep güzellik yarışmalarında dereceye giren yabancı modellerle aşk yaşaması "İlkay güzelden anlıyor" dedirtti.