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İlkay’ın son aşkı

İngiltere Premier Ligi takımlarından ’nin Alman milli yıldızı ’ın aşk defteri kabardı

Giriş Tarihi: 14.2.2019
İlkay’ın son aşkı
Geçen yıl, 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile aşk yaşayan Gündoğan (28), ardından gönlünü 19 yaşındaki 2018 Miss Liverpool Abigail Foster'a kaptırmıştı. Gündoğan, şimdi de Dubai'de oyunculuk ve modellik yapan 2008 Miss Earth Belçika Güzeli Debby Gommeren ile birlikte.
Sık sık Dubai'de buluşan ikili, geçtiğimiz aylarda Nusret Gökçe'nin mekanında da ziyafet çekti. 30 yaşındaki Belçikalı güzel oyuncu, bu anları Instagram'da paylaştı. Yıldız futbolcunun bugüne kadar hep güzellik yarışmalarında dereceye giren yabancı modellerle aşk yaşaması "İlkay güzelden anlıyor" dedirtti.
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İlkay’ın son aşkı
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