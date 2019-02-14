Türk dostu Weber hayatını kaybetti

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Almanya'nın Bremen Eyalet Meclisi Başkanı Christian Weber (72) hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser hastası olan Weber'in ölümü eyalette büyük üzüntü yarattı. 28 yıldır SPD üyesi olan ve 19 yıldır da meclis başkanlığı yapan Weber, Türk dostu olarak biliniyordu. Weber'in ölümü nedeniyle mecliste taziye defteri açıldı, bayraklar yarıya indirildi. Yeşiller Partisi Eyalet Milletvekili ve meclis başkan yardımcısı Sülmez Doğan, "Bremen çok değerli, örnek ve saygın bir insanı kaybetti. Weber meclise gelen tüm Türk grupları kapıda karşılar, meclisi gezdirir, onlara önem verirdi. Ölümü hepimizi çok üzdü" dedi./ BREMEN