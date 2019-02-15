Avusturya’ya derin transfer

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin kurban gittiği ırkçı Neo-Nazi cinayetler serisinin aydınlatılmasının önündeki en büyük engellerden olan Alman gizli servis şefi, Avusturya'ya transfer oldu. NSU cinayetleri işlendiğinde Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı olan Klaus Dieter Fritsche, Avusturya Anayasayı Koruma Teşkilatı ve Terörle Mücadele Dairesi'ne danışman oldu.FRITSCHE, yıllarca Başbakan Merkel'in altında, gizli servislerin koordinatörü olarak çalıştı. NSU'nun öldürdüğü 8 Türk'ün 7'si, Fritsche'nin görev yaptığı 1996 ile 2005 yılları arasında katledildi. Fritsche, gerçeklerin ortaya çıkmaması için tüm gücüyle direndi, "Devleti zor durumda bırakacak hiçbir devlet sırrı ortaya çıkmamalı" dedi, öyle de oldu. FRANKFURT