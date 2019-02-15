İspanya'da flaş gelişme!

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin sunduğu 2019 devlet bütçesinin mecliste reddedilmesinin ardından, Sanchez'in erken seçim tarihini açıklaması bekleniyordu.

Diğer yandan İspanya'da en son aralık ayında yayımlanan anketler, olası bir genel seçimde aşırı sağ destekli bir sağ koalisyonunun iktidara gelebileceğini işaret etmişti.

ANKET SONUÇLARINDA...

Anket sonuçlarında, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 24,4, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 20,7, liberal ve sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) yüzde 18, sistem karşıtı ve aşırı sol görüşlü Birlikte Yapabiliriz (UP) yüzde 15 ve ilk defa İspanya'da meclise girmesi beklenen aşırı sağ görüşlü Vox yüzde 10,6 oy oranlarında olduğu belirtilmişti.

PP lideri Pablo Casado da meclisteki bütçe oylamasından sonra basına yaptığı açıklamada, ülkedeki "Katalonya ayrılıkçılığı ve popülizme karşı" C's ve Vox partilerine "birlikte hareket etme" çağrısında bulundu. Benzer bir ittifak geçen kasım ayında ülkenin güneyindeki Endülüs özerk yönetimi parlamentosunda yapılmış, PP ve C's'nin koalisyon hükümetine Vox dışarıdan destek vermişti.

Bu arada Casado'nun iktidara gelmeleri halinde Katalonya'daki ayrılıkçı girişimleri engellemek için anayasanın 155. maddesini kullanarak, Katalonya'nın yönetimini yerelden merkeze alacağını şimdiden vaat etmesi dikkati çekiyor.

SEÇİMLERDE EN FAZLA OYU ALAN PP'NİN KURDUĞU AZINLIK HÜKÜMETİ...

İspanya'da son genel seçim 2016 Haziran ayında yapılmış ve hiçbir siyasi parti tek başına iktidara gelecek meclis çoğunluğunu elde edememişti. Seçimlerde en fazla oyu alan PP'nin kurduğu azınlık hükümeti parti içindeki yolsuzluk iddialarından dolayı 2 yıldan az bir süre iktidarda kalmıştı. PP'nin meclisteki güvensizlik oylamasıyla iktidarda düşürülmesinden sonra yerine 2018 Haziran ayında sadece yüzde 23'lük oyu bulunan PSOE'nin azınlık hükümeti kurulmuştu.