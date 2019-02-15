Yanlış tedavi Enes’i öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da Nantes şehrinin Fay De Bretagne bölgesinde, ruhsal çöküntü yaşadığı için uykusuzluk ve hafif depresif şikayetiyle başvurduğu doktorun verdiği antidepresan ilacı kullanan 19 yaşındaki Enes Ünlü, yolda yürürken kendinden geçip yere düşünce bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.Kastamonulu Ünlü Ailesi'nin 4 çocuğundan biri olan Enes, sadece 1 puan nedeniyle sınıfta kalınca ruhsal bunalım yaşadı. Psikiyatriste görünen Enes'e her defasında boş klinik olmadığı söylendi. Aile hekimi ise 'Valium 10mg CPR Secable 30' ilacını günde 4 kez yarım tablet içmesini söyledi. İlacı içtiği ilk gün olan 11 Şubat'ta hava almak için dışarı çıkan Enes, baş dönmesi ve kısmi bilinç kaybı yaşadıktan sonra yol kenarında yere yığıldı.Diz üstü çöken talihsiz genç, ayağa kalkamayınca hızla gelen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamu davası açıldı. Talihsiz gencin cenazesi, cumartesi günü Eyüpsultan'daki namazın ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek. Enes'in dayısı Selçuk Atay, "Fransa'da gizli bir ırkçılık var. Öğretmeni sadece 1 puan için Enes'in sınıfta kalmasına neden olmuş" diye konuştu.Acılı aile çok ağır vakalarda Türkiye'de yeşil reçeteyle verilen ilacın normalde akşamları kullanılması gerektiğini, gündüz kullanılması durumunda ise hastanın biriyle dolaşması gerektiğini, fakat bunun doktorlar tarafından kendilerine söylenmediğini kaydetti. Görgü tanıkları ise Enes'in, yolda yürürken sallandığını ve kendinde olmadığını ifade etti. Balıklı Rum Hastanesi Genel Müdürü Selçuk Atay, "Otopsi bile yapılmayacaktı. Ama biz, ilaç oranının tespiti için kan tahlili istedik" diye konuştu.Fransa yerel basını, gerçekler ortadayken, Enes'e çarpan Fransız sürücüyü aklayan haberler yapmakta ısrar ediyor. Enes, bir İstanbul seyahati sırasında, ablası Rümeysa Ünlü ile birlikte...