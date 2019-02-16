Ehliyetler değişiyor

BUGÜN NELER OLDU

Alman hükümeti, 19 Ocak 2033'e kadar ülkedeki 43 milyon ehliyetin değiştirilmesine karar verdi. Alman Otomobil ve Turing Kulübü (ADAC) de değişimin kademeli olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. 31.12.1998'e kadar alınan cüzdan tipi ehliyetler doğum yılına göre değiştirilecek.1953-1971 arasında doğan ehliyet sahipleri 19 Ocak 2022 ile 19 Ocak 2025 tarihi arasında ehliyetini değiştirecek. 1953'ten önce doğanların 19 Ocak 2033'e kadar vakti var. 01.01.1999-18.01.2013 arasında alınmış 28 milyon kart ehliyet verilen tarihe göre değiştirilecek. 1999-2001 arasında alınan ehliyetler 19 Ocak 2026'ya kadar, 2012 ile 18 Ocak 2013'e kadar alınan ehliyetler ise 19 Ocak 2033'e kadar değiştirilmeli.