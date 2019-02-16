Fransa 'anne' ve 'baba' terimlerini 'Ebeveyn 1' ve 'Ebeveyn 2' olarak değiştirecek

Fransa'da geçtiğimiz günlerde meclis genel kurulunda kabul edilen yasa tasarısıyla okullarda dağıtılan formlarda anne ve baba teriminin yerine ebeveyn 1 ebeveyn 2 terimlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

Yeni yasa değişikliği ile beraber cinsiyetsiz terimler, geleneksel ve cinsiyet belirten terimler yerine kullanılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) milletvekili olan Valérie Petit yapılan yasa değişikliğinin aile çeşitliliğini köklendirmeyi ve sosyal eşitliği sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Muhafazakar milletvekilleri kabul edilen yasa tasarısını kınadı, Fransa'da aile olarak tabir edilen çiftlerin yüzde 95'inin heteroseksüel olduğunu ifade etti ve yeni yasanın geleneksel aile kavramına zarar vereceğini savundu.

YASAYI ELEŞTİRDİLER

Eşcinsel evliliği desteklediği bilinen AFDH gibi Fransız dernekler de yasayı eleştirdi, yasanın öngördüğü terimlerin mükemmel olmadığını ve 1 ve 2 kavramlarının bir ebeveynin diğerinden daha üstün olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Meclis genel kurulunda kabul edilen yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için sağ ağırlıklı Senato'da kabul edilmesi gerekiyor.