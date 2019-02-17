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Cep telefonu bağımlıları için kafa koruyucu yastık

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Cep telefonu bağımlıları için kafa koruyucu yastık
İtalya'nın Bolzano kentinde, yolda yürürken dahi cep telefonlarından kafasını kaldırmayanlar için sokak ve tabela direklerine 'kafa koruyucu' yastıklar yerleştirildi. Fuşya renkli 'kafa koruyucu tamponlar', yerel yönetim tarafından cep telefonlarının bilinçli kullanımını teşvik amacıyla kullanılıyor.
'Akıllı telefon' teriminden yola çıkılarak 'Akıllı Kal' adı verilen projeyle hem gerçekten ekran bağımlılarının olası fiziksel zararlardan korunması hem de cep telefonlarının yaratabileceği risklere dikkat çekilmesi amaçlanıyor.
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Cep telefonu bağımlıları için kafa koruyucu yastık
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