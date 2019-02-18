Minik Elif’i ortada bıraktılar

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Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan ve geç doğum sonucu engelli kalan Elif, 6 aydır belediye ile sağlık sigortasının anlaşmazlığı yüzünden kreşe gidemiyor. 1,5 yıl önce kreşe başlayan Elif'in kreşteki bakıcı masraflarını belediye üstlenmişti. Belediye 'Durumu tıbbi' deyip ödemeyi kesti ve topu sağlık sigortasına attı. Sigorta ise 'Bu belediyenin sorumluluğu' dedi.Anne Gülay Aydemir, "Kızımı kaşık mama ile besliyorum. Şırınga ile suyunu içiriyoruz. Elif kentte tek olan sağlıklı çocuklarla engelli çocukların birlikte gittiği kreşe yazıldı. Bir yıl boyunca Duisburg Belediyesi bakıcı masrafını ödedi. Şimdi ise çözüm bulunamadığı için kızım 6 aydır kreşe gidemiyor" diye konuştu./ DUİSBURG