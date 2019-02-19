Almanya'da her üç çocuktan biri kendini güvende hissetmiyor

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, ülkedeki her üç çocuktan birinin, kendini okulda güvende hissetmediğini ortaya koydu.

Bertelsmann Vakfı ile Goethe Üniversitesi tarafından 8 ila 14 yaş arasındaki 3 bin 448 çocuk arasında yapılan araştırma sonucuna göre çocuklar zorbalık, fakirlik ve dışlanmaktan korkuyor.

Araştırmaya katılan çocukların çoğu, bazı endişelere rağmen kendilerini evlerinde okula oranla daha güvende hissettiklerini belirtti.

Çocukların yarısından fazlası, ailelerin mali durumundan dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Araştırma sonucunda çocukların yüzde 96'sından fazlasının, evlerinde yeterli yemek ve oynama alanı olduğu, en az bir banyo ve bilgisayarın bulunduğu belirlendi. Her 10 çocuktan 9'u evde rahatça derslerini çalışabildiğini, 8'i de kendine ait bir odası olduğunu kaydetti.

8 yaşındaki çocukların yüzde 5'i, aile bireylerinin onları hiç önemsemediğini düşünürken, 14 yaşındaki çocuklar arasında bu oran yüzde 10'a çıkıyor. Öğrencilerin yaşı büyüdükçe ebeveyn ya da öğretmenlerinin onlarla yeterince ilgilenmediğini düşünenlerin oranı artış gösteriyor.

Araştırmanın sonucunu değerlendiren uzmanlar, siyasetçilerin, gençlerin sorunlarına yönelik daha etkin politika üretmeleri gerektiğine işaret edip, sosyal aile ve eğitim politikasının yanı sıra çocuk yoksulluğu ile mücadelenin önemine vurgu yapıyor.

Reuters haber ajansı Güney Koreli üniversite öğrencisi Yim Ji-su'nun, 6 ay önce makyajını, saçını yapmak ve hazırlanmak için her sabah normalden 2 saat daha erken kalktığını fark ettiğini aktarıyor.

Yim, 'Makyaja hayır, uzun saça hayır!' hareketine katılmaya karar vermiş olan kadınlardan birisi.

Erkek egemen ve "güzellik konusunda takıntılı". Güney Kore'de bu akım bir süredir tartışılıyor. Kozmetik ürünler satan markalar da yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye çalışıyor.

"Biz oyuncak bebek değiliz, hepimiz insanız. Bu kısıtlamaları aştığımda yeniden kendim gibi olduğumu hissettim" diyen Yim'in saçları da artık kısacık.

Güney Kore, kozmetik ürünleri tüketiminde dünyada ilk 10 arasında. Sadece ürünlerde değil, estetik ameliyat oranında da üst sıralarda.

Ayrıca ülke Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 Küresel Cinsiyet Farkı sıralamasında 149 ülke arasında 115. sırada yer almıştı.

Ancak iş hayatında aktif olan kadınlar, artık bu uçuruma itiraz ediyor. "Kendilerine dayatılan güzellik anlayışına" da karşı çıkıyorlar.

Geçen yıl on binlerce kadın başkent Seul'de "gizli kamera pornosuna" karşı protesto gösterileri düzenlemişti.

Aynı sıralarda, evlerinde çektikleri, makyaj malzemelerini kırarken ya da çöpe atarken görüntülendikleri videoları sosyal medyada paylaşmaya başladılar.

"MAKYAJ KANALI VİDEOSU ÇOK SES GETİRDİ"

YouTube kanalında makyaj ürünleri tanıtan ve makyaj taktikleri gösteren Lina Bae de, Haziran ayında yayınladığı videoda, tüm bu "güzellik standartlarına uymaya çalışırken ne kadar acı çektiğini" anlattı.

Video kısa sürede viral oldu, yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi.

Bae, videosunda, bazı takipçilerinin kendisine "Senin yerinde olsam kendimi öldürürdüm" dediğini anlatıyor.

"Güzel değilim, ama bu sorun değil. Her daim makyajlı olamam" diyen Bae'ye göre, özgüveni çok düşük olan kadınlar çok yakındaki bir markete çıkarken bile makyaj yapıyor.

Güzellik uzmanı Hwa Jun Lee'ye göre, henüz gençler arasında yayılmaya başlayan bu akımın kozmetik pazarını etkilemesi beklenmiyor. Çünkü tüm kadınlara ulaşmış değil.

Ancak yine de markaların bu akımı şimdiden ciddiye alması gerekiyor.

Bazı markalar, kısa saçlı ve az makyajlı kadınları reklamlarında oynatmaya başladı bile.

Harekete katılan kadınlar, makyaj yapmamanın cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımlardan sadece biri olduğunu söylüyor.

28 yaşındaki politikacı Shin Ji-ye, "Bu kadınların seçimleriyle ilgili, Günlük yaşamımızı kendi sitediğimiz şekilde değiştirebilmekle ilgili" diyor.