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Selman gözünü ’e dikti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İngiliz futbol kulübü ’ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:17
Selman gözünü Premier Lig’e dikti

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, Selman'ın İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden kulübü satın almak üzere, kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine yaklaşık 4,9 milyar dolar teklif ettiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan ise, Veliaht Prens'in Manchester United'ı alacağı iddiasını yalanladı. Riyad'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun Manchester United ile bazı sponsorluk görüşmeleri yürüttüğü kaydedildi. Veliaht Prens'in en önemli müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Bin Zayed ailesi de bir diğer Premier Lig ekibi Manchester City'nin sahibi.

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Selman gözünü Premier Lig’e dikti
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