CDU’lu vekil başörtüsüne taktı

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HıristiyanBirlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanvekili Carsten Linnemann, devlet okullarında çocuklara başörtüsü yasağı istedi. 14 yaşından küçük çocukların başörtüsü takmasına karşı olan politikacı, yazdığı kitapta başörtüsünün cinsiyet ayrımcılığı olduğunu iddia etti.CSU Bavyera Eyalet Milletvekili Winfried Bausback ile birlikte "Siyasal İslam'ın Almanya'da yeri yok" başlıklı kitabı tanıtan Linnemann, ülkede başörtüsü konusunda tek tip uygulama istedi. Kitapta Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer (Yeşiller) de başörtüsüne karşı çıkıyor. BERLİN