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CDU’lu vekil başörtüsüne taktı

CDU’lu Milletvekili Carsten Linnemann, devlet okullarında 14 yaşından küçük çocukların başörtüsü takmasının yasaklanmasını istedi

Giriş Tarihi: 20.2.2019
CDU’lu vekil başörtüsüne taktı
Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanvekili Carsten Linnemann, devlet okullarında çocuklara başörtüsü yasağı istedi. 14 yaşından küçük çocukların başörtüsü takmasına karşı olan politikacı, yazdığı kitapta başörtüsünün cinsiyet ayrımcılığı olduğunu iddia etti.

BELEDİYE BAŞKANI DA ŞAŞIRMIŞ
CSU Bavyera Eyalet Milletvekili Winfried Bausback ile birlikte "Siyasal İslam'ın Almanya'da yeri yok" başlıklı kitabı tanıtan Linnemann, ülkede başörtüsü konusunda tek tip uygulama istedi. Kitapta Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer (Yeşiller) de başörtüsüne karşı çıkıyor. BERLİN
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CDU’lu vekil başörtüsüne taktı
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