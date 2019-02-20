Mamografi gibi parmakları var

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Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli Filiz Demir, hassas parmakları ile meme kanserini tespit ediyor. Hassas dokunma duyusuna sahip olan Demir'in yöntemi Erlangen Üniversitesi'nde bilimsel deneylerden başarı ile geçti. Demir'in teşhis ettiği hastalar, mamografi cihazına sokuldu aynı sonuç alındı.Erlangen Üniversitesi Kadın Kliniği'nden Dr. Michael Lux, Demir'in yönteminin 295 kadında denendiğini ve sonuçlarının 'Breast Care' bilim dergisinde yayınlandığını açıkladı. Lux, meme kanseri teşhisinde Demir'in yöntemi ile mamografi ve ultrason yöntemlerinin birlikte kullanılabileceğini belirtti.Makalede Demir'in yöntemi ile daha önce meme kanseri ameliyatı olmayan kadınların yüzde 82'sinde dokulardaki anormalliklerin teşhis edildiği kaydedildi. Farklı durum tespit edilen hastaların daha sonra mamografi ve ultrason ile muayene edildiğinde Demir'in elde ettiği sonuçların alındığı dile getirildi.