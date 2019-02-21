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ülkeleri ücretini 80 euroya çıkaracak

Giriş Tarihi: 21.2.2019
AB ülkeleri vize ücretini 80 euroya çıkaracak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 euroya yükseltilmesine onay verdi. AB Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı. Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor.

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AB ülkeleri vize ücretini 80 euroya çıkaracak
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