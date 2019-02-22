Haberler > Avrupa Haberleri > İsveç Kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası

İsveç Kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası

İsveç'te 7 ay önce kraliyet tacı ve mücevherlerini çalan 22 yaşındaki hırsız 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 15:36
İsveç Kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası

Stockholm Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, savcı tarafından 6 yıl hapis cezası istenen sanığa suçunu itiraf etmesinden dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini uygun görüldüğü belirtildi.

Başkent Stockholm'e 120 kilometre mesafedeki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, 31 Temmuz 2018'de çalınmış, şüpheli, olaydan 2 hafta sonra yakalanmıştı. 22 yaşındaki hırsız, değerli eşyaları çaldığını itiraf etmiş ancak nereye bıraktığını açıklamamıştı.

Söz konusu değerli eşyalar, iki hafta önce Stockholm'ün kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulunmuştu.

Yaklaşık 6,5 milyon avro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç Kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN