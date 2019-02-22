Fitne yuvasına da onay çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA, Avrupa'da radikal oluşumlara karşı mücadele veren DİTİB'i bitirmek için arayışlarını hızlandırdı. "Almanya İslam'ı" diye tuhaf bir hevese kapılan Almanlar, Türkiye'ye ve İslam'a düşman olan ne varsa desteklemeye başladı. FETÖ'cülerin Berlin'de yapmayı planladığı üç ayrı dinin ibadethanesini tek çatıda toplama projesi House of One da bunlardan biri.HAİN FETÖ'nün projesine, 10 milyon euro veren Federal Hükümet'ten sonra Berlin Hükümeti'nden de destek geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bir büyük adım daha atıldı: Berlin Senatosu Kültür Bakanlığı da projeye 10 milyon euro yardım kararı aldı" denildi. Berlin'de yaşayan 250 bin Türk, vergilerinin hainlerin projesine harcanmasına karşı çıkıyor. BERLİN