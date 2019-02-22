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Michelin yıldızlı restorandaki 130 'luk menü öldürdü

’nın Valensiya şehrinde Michelin yıldızlı restoranda 130 'luk menü, bir müşterinin zehirlenerek ölmesine yol açtı. Yaklaşık 18 kişinin de aynı menüden zehirlendiği aktarılırken, olaya yemekte kullanılan bir mantarın yol açtığı kaydedildi.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 09:49
Michelin yıldızlı restorandaki 130 Euro'luk menü öldürdü

İspanya'nın Valensiya şehrinde bulunan Michelin yıldızlı Riff isimli restoranda yemek yiyen 46 yaşındaki María Jesús Fernández Calvo isimli kadın, sipariş ettiği 130 Euro'luk menüden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Eşinin doğum gününü kutlamak için 12 yaşındaki oğullarıyla birlikte Alman Bernd H. Knöller'in şefliğini yaptığı restorana gelen kadın ve ailesi, eve döndüklerinde kusma ve ishal belirtileri gösterdi. Baba ve oğlu zehirlenmenin üstesinden gelirken, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.

Başlatılan soruşturma kapsamında 13-16 Şubat tarihleri arasında Riff'te yemek yiyen 48 kişiyle görüşüldü. 18 kişi, sonraki 24 saat içinde ishal ve kusma yaşadıklarını doğruladı.

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Michelin yıldızlı restorandaki 130 Euro'luk menü öldürdü
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