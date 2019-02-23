İtalya'da bisiklet kullanana ödül

Gelecek Pazartesi günü başlayacak "Yaşanabilir ve Teknolojik Kent İçi Hareket" isimli proje kapsamında belediye, yeni bisiklet satın alan Barililere 100-250 euro arası katkı payı ödeyecek.

İkinci el bisiklet satın alanlara 100, yeni bisikletler için 150, elektronik bisikletler için ise 250 euro'ya varan fon sağlanacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Ayrıca projenin ilk dört ayı boyunca ev-iş ya da ev-okul arası ulaşımda bisiklet kullananlara kilometre başına 20 cent ödeme yapılacak.

Gün içinde başka amaçlarla bisiklet kullananlara da kilometre başına 4 cent ödenecek.

Bu şekilde projeden faydalanan ilk bin kişiye dört ay içinde toplamda 100 euro'ya kadar ödeme yapılacak.

NAVİGASYON CİHAZLARIYLA TESPİT EDİLECEK

Programa katılanların ne kadar bisiklet kullandığı, bisikletlere yerleştirilecek navigasyon cihazlarıyla tespit edilecek.

Her ay bisikletle en fazla mesafe kat eden 10 kişiye de ek olarak 50 euro bonus verilecek.