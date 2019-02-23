Türk çocuklarının devşirilmesine hayır!

BUGÜN NELER OLDU

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarının ailelerden koparılarak asimile edilme eğilimleri gün geçtikçe artıyor. Bu durum gittikçe vahim bir hal alıyor ve endişe uyandırıyor" dedi. Almanya'da doğup büyüyen Erdem, Avrupa ülkelerinin "milli nüfuslarını" artırmak için "devşirme nüfus" politikasına başvurduğunu söyledi. Göçmenlerden alınan çocukların "Hristiyan Avrupalı" olarak yetiştirilmek istendiğini anlatan Erdem, "Yarınımıza sahip çıkmak istiyorsak, milli ve manevi değerlerimizi ülkemizdeki ve yurtdışındaki çocuklarımıza aktarmalıyız" diye konuştu.