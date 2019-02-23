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dersinde orta yol bulunur

Köln’e gelen Bakan Yardımcısı Safran, derslerinde çözüm arayışının devam ettiğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Türkçe dersinde orta yol bulunur
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Almanya'da Türkçe derslerine karşı oluşan önyargı konusunda SABAH'a konuştu. Temaslarda bulunmak üzere Köln'e gelen Safran, "Türkçeye karşı olan tutumun nedenlerini değerlendiriyoruz. Bir orta yol bulacağız, çözüm yolu arayacağız" diye konuştu. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Safran, Türkçe ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maarif Vakfı'nın çalışmaları olduğunu hatırlattı. Safran, "Vatandaşlarımız, çocuklarımız rahat olsun" dedi. İbrahim TAŞ / KÖLN
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Türkçe dersinde orta yol bulunur
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