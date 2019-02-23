Türkçe dersinde orta yol bulunur

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Almanya'da Türkçe derslerine karşı oluşan önyargı konusunda SABAH'a konuştu. Temaslarda bulunmak üzere Köln'e gelen Safran, "Türkçeye karşı olan tutumun nedenlerini değerlendiriyoruz. Bir orta yol bulacağız, çözüm yolu arayacağız" diye konuştu. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Safran, Türkçe ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maarif Vakfı'nın çalışmaları olduğunu hatırlattı. Safran, "Vatandaşlarımız, çocuklarımız rahat olsun" dedi./ KÖLN