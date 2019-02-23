Zorba başkana tabutlu ders

BUGÜN NELER OLDU

Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach kasabasında yaşayan Türklerin 26 yıldır, buluşma noktası olan büfenin yıkım kararı tabutlu eylemle protesto edildi. Aralıksız 40 yıldır faaliyette ve 26 yıldır Mehmet Karaüzüm tarafından işletilen büfenin yıkılmasına karşı olanlar, çoluk çocuk toplanıp omuzladıkları tabut ile belediye önünde eylem yaptı.Karaüzüm, "Burası 26 yıldır muhtarlık binamız gibi. Cenazeler, düğünler buradan organize edildi. Parası olmayan ya da mutluluğunu paylaşmak isteyen buraya koştu. Önceki seçimde Hür Seçmenler (Freie Waehler) adıyla parti kurup dört kişiyi meclise gönderince, daha önce destek verdiğimiz SPD, büfemizi yıkma kararı aldı" dedi.Karaüzüm, "Bizden intikam almak uğruna büfemizi yıkmak istiyorlar. SPD'li Başkan Manfred Ockel burada toplanmamızı ve birbirimize destek olmamızı istemiyor" dedi. Freie Waehler Başkanı Ayhan Işıklı, "Belediye daha önce de büfe yakınındaki durağı kaldırmak istedi. İmza toplayıp engelledik" diye konuştu.