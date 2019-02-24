‘Kilise, cinsel taciz dosyalarını imha etti’

Alman Kardinal zirveye katılanların önünde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çocuklar ve gençler idarenin gücünün kötüye kullanılması nedeniyle cinsel istismara uğramışlardır. Bu inkâr edilemez bir şekilde ortadadır. Suçluyu cezalandırmak yerine, kınanmış ve susturulmuş kurbanlar seçtik. Suçları kovuşturmak için oluşturulan usuller kasten göz ardı edildi, silindi veya iptal edildi. Aslında, mağdurların hakları çiğnendi. Bireylerin özgür iradelerine bırakıldı." dedi.

Kardinal, kilise tarafından yürütülen davalarda daha fazla şeffaflık çağrısında bulunurken, dini mahkemelerce incelenen dava sayısının ve bunlarla ilgili detayların açıklanmasını istedi. Çağdaşlığı ile tanınan Alman kardinal, gizlilik kuralının kilise tarafından bir gerekçe olarak sunulduğunu, rahipler tarafından yapılan istismarların bu yüzde daha da arttığını iddia etti.