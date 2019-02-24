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, Avrupa politikasında uzlaştı

’de ılımlı kanat ile radikal kanat, Bonn kentinde yapılan kurultayda ortak seçim programında uzlaşmaya vardı. Ilımlı kanat ‘Avrupa Cumhuriyeti’ vizyonundan, radikal kanat ise karşıtı politikasından taviz verdi. İki kanat da AB’de radikal dönüşümlere gidilmesini seçim kampanyası yapmada uzlaştı.

Giriş Tarihi: 24.2.2019 16:15
Sol Parti, Avrupa politikasında uzlaştı

Kurultayda konuşan Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch iki kanadı da birlikteliğe çağırdı. Bartsch, "Tekrar başarılı olmak istiyorsak, birlik ve ortak duruşa ihtiyaç var" dedi. 500 delegenin katıldığı kurultayda sendikacı Düsseldorflu Özlem Alev Demirel ile Berlinli Martin Schirdewan, Sol Parti'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı seçildi. Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya teşkilatı başkanlığı yapan Özlem Alev Demirel delegelerin yüzde 84.4, Martin Schirdewan ise yüzde 83.8'inin oyunu aldı. Sol Parti, 2014 seçimlerinde yüzde 7.4 oyla Avrupa Parlamentosu'na 7 milletvekili göndermişti.

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Sol Parti, Avrupa politikasında uzlaştı
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