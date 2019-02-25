Erdoğan’la fotoğrafa adeta ceza

BUGÜN NELER OLDU

WBA Dünya Şampiyonu Ömer Mahmut Manuel Charr'ın başı, altın kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğinden beri beladan kurtulmuyor. Doping iftirasıyla ertelenen ve 23 Mart veya 6 Nisan'da yapılması gereken unvan maçı iptal edildi. ABD'li rakibi Fres Oquendo'nun korkarak kaçtığını söyleyen Charr, maça şortunda Türk bayrağı ve tişörtünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ile çıkmayı planlamıştı.Alman basını Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı nedeniyle başkan ile fotoğraf çektireni linç ediyor. Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın ardından Alman basını başta Bild olmak üzere, Özil'i düşman ilan etmişti.