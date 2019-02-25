İngiltere Başbakanı May kritik oylamayı 12 Mart'a kadar erteledi

Oylamanın İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sadece 17 gün önce yapılacak olması, May'i zamana oynamakla suçlayan parlamenterle karşı karşıya getirebilir.

İngiltere'de May'e muhalif olanlar, May'i parlamentoyu zaten reddettiği anlaşma veya AB'den anlaşma olmadan ayrılma arasında seçim yapmaya zorlamak için zamana oynamakla suçluyor.

May daha önce revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat'a kadar parlamentoya sunma sözü vermişti.

Brexit krizi çıkmaza girerken, May AB-Orta Doğu zirvesine giderken yaptığı açıklamada, "kritik oylamanın" beklendiği gibi bu hafta yapılmayacağını söyledi. Parlamentoda Çarşamba günü yine bir dizi Brexit oylaması yapılacak, ancak May'ın anlaşması masada olmayacak.

May, anlaşmaya karşı çıkanları memnun edebilecek değişiklikler yapmaya yakın olduğunu, ancak Avrupalı ??liderlerle görüşmeler için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

May, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu hafta parlamentoya kritik oylamayı sunmayacağız, ancak bunun 12 Mart'a kadar yetişmesini sağlayacağız... 29 Mart'ta AB'den anlaşmayla ayrılmamız hâlâ mümkün. Yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

İngiliz Parlamentosu, May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada büyük çoğunlukla reddetmişti. May, AB liderlerinin Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında katı kara sınırının olmamasını sağlama amaçlı kuralları gevşetmesi halinde hâlâ parlamentonun desteğini kazanabileceğini söylüyor.