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’da okullar açmak istiyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , “’da Türklerin yoğun olduğu şehirlerde elçilik okulları açmak istiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Türkiye Almanya’da okullar açmak istiyor
Almanya'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Mustafa Safran, Köln'de eğitim ataşelerinin yanı sıra STK temsilcileri ile bir araya geldi. Almanya'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç tane elçilik okulu olduğuna dikkat çeken Safran, bu okulların yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin esnek güvenli anlayışıyla eğitimine devam ettiğini söyledi.

HER İKİ ÜLKEDE GEÇERLİ DİPLOMA
Türkiye'nin Almanya'da okullar açmak istediğini anlatan Safran, "Almanya ile anlaşarak Türklerin en yoğun olduğu bölgelerde üç elçilik okulu açmak istiyoruz" dedi. Müfredat üzerinde iki ülkenin anlaşabileceğini belirten Prof. Safran, "Öğrencilerin Abitur'a girip hem Almanya'da hem de Türkiye'de yüksek öğrenim görüp, ikili diplomanın her iki ülkede de kabul görebileceği bir okul açmayı hedefliyoruz" diye konuştu. İbrahim TAŞ / HÜRTH
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Türkiye Almanya’da okullar açmak istiyor
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