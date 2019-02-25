Türkiye Almanya’da okullar açmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Mustafa Safran, Köln'de eğitim ataşelerinin yanı sıra STK temsilcileri ile bir araya geldi. Almanya'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç tane elçilik okulu olduğuna dikkat çeken Safran, bu okulların yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin esnek güvenli anlayışıyla eğitimine devam ettiğini söyledi.Türkiye'nin Almanya'da okullar açmak istediğini anlatan Safran, "Almanya ile anlaşarak Türklerin en yoğun olduğu bölgelerde üç elçilik okulu açmak istiyoruz" dedi. Müfredat üzerinde iki ülkenin anlaşabileceğini belirten Prof. Safran, "Öğrencilerin Abitur'a girip hem Almanya'da hem de Türkiye'de yüksek öğrenim görüp, ikili diplomanın her iki ülkede de kabul görebileceği bir okul açmayı hedefliyoruz" diye konuştu./ HÜRTH