FETÖ’yü tedirgin eden yasa

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Almanya, ülke dışında herhangi bir terör eylemi veya buna benzer suçlara karışanların vatandaşlıktan çıkartılmasını tartışıyor. Özellikle Suriye'ye giden DEAŞ üyeleri üzerinden yürütülen tartışma, dikkatleri bir anda FETÖ ve PKK üyelerine de çevirdi.KOALISYON sözleşmesinde yer alan, "Alman vatandaşlık yasasına, bir başka ülkenin daha vatandaşı olup da yurtdışındaki bir terör örgütü adına mücadele ettiklerinin kanıtlanması halinde, Alman vatandaşlığını kaybettiren bir madde ekleyeceğiz" maddesine istinaden vatandaşlık yasasının değiştirilmesi isteniyor. Bu durumda çifte vatandaş olan PKK'lı veya FETÖ'cülerin Türkiye'de terör eylemine karıştığı kanıtlandığı anda Alman vatandaşlığı otomatik olarak düşecek. FRANKFURT