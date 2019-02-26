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Junker’i konuşma yaparken eşi aradıJuncker’in sözleri tüm salonu güldürdü

Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i konuşma yaptığı sırada eşi aradı. Konuşmasını kesip eşinin telefonunu açan Juncker, tüm salonu güldürdü.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 09:19
Junker’i konuşma yaparken eşi aradıJuncker’in sözleri tüm salonu güldürdü

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i konuşma yaptığı sırada eşi aradı. Konuşmasını kesip eşinin telefonunu açan Juncker, tüm salonu güldürdü.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada telefonu çaldı. Juncker, konuşmasını kesip telefonunu açtı. Eşiyle kısa bir telefon görüşmesi yapan Juncker, kendisini dinleyenlere "Beklenen şüpheli eşim" açıklamasını yaptı. Juncker'in sözleri tüm salonu güldürdü.

BU KEZ ARAYAN EŞİ

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 2017 yılında bir konuşması sırasında yine telefonu çalmıştı. Dinleyicilere "Pardon eşim arıyor, hayır Merkel'miş" diyen Juncker, herkesi güldürmüştü.

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Junker’i konuşma yaparken eşi aradıJuncker’in sözleri tüm salonu güldürdü
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