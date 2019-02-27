İngiltere'ye çağrı: Stratejik adayı boşalt

irleşmiş Milletler'in (BM) başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nın kontrolünü "acilen" bırakması gerektiğine ve adaların Mauritius'tan koparılışının yasal olmadığına karar verdi.

Ancak Lahey'deki mahkemenin kararı yasal olarak bağlayıcı değil. Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki hükmüne, İngitere Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir tepki gelmedi.

BM ÜYELERİNE ÇAĞRI

Yargıç Abdulqawi Ahmed Yusuf, adalardaki İngiliz hakimiyetinin "kanunsuz bir eylem" olduğunu belirtti ve İngiltere'nin bu adalardaki kontrolünü mümkün olduğunca hızla sonlandırma zorunluluğu altında olduğunu söyledi. Divan yargıçları, tüm BM üyesi ülkelerin Mauritius'un bağımsızlığının tamamlanması için iş birliği yapmak zorunda olduğunu hatırlatarak, buna adalarda askeri üssü bulunan ABD'nin de dahil olduğunu ifade etti.

ÜS İÇİN ABD'YE İZİN

Eski bir İngiliz sömürgesi olan ada ülkesi Mauritius, bağımsızlık karşılığı 1965 yılında Chagos Takımadaları'nı bırakmaya zorlandığını iddia ediyordu. Mauritius 1968 yılında bağımsızlığını kazandı. İngiltere hükümeti adaların kontrolünü aldıktan sonra tüm yerel nüfusu adalardan tahliye etmiş, ardından en büyük adalardan biri olan Diego Garcia da ABD'nin askeri üs açmasına izin vermişti.