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’ndan tolerans çağrısı

Steinmeier başka dinlere hoşgörülü olma çağrısı yaptı: Başörtüsü, kipa ya da haç nedeniyle hakaret veya saldırı kabul edilemez

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Cumhurbaşkanı’ndan tolerans çağrısı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Bellevue Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, hoşgörünün önemine değindi. Kimsenin inancı nedeniyle dışlanma ya da ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "İnsanların başörtüsü, kipa ya da haç taşıdığı için hakaret ya da saldırıya maruz kalmaları kabul edilemez" dedi.
"MODERN, çoğulcu bir toplumda yaşamla uyumlu İslami doktrininin" Almanya'ya ait olduğu mesajını veren Steinmeier, Hıristiyanları da kibir konusunda uyardı. Cumhurbaşkanı, "Hıristiyanlar olarak kendimize kiliselerin modern anayasanın etkili olduğu devletle olumlu ilişki kurmasının ne kadar zaman aldığını hatırlamak iyi gelir" dedi.
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Cumhurbaşkanı’ndan tolerans çağrısı
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