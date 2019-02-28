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kahininden uyarısı geldi

’da yaşayan ‘ kâhini’ Hoogerbeets, ve çevresinde 1999 yılındakinden daha büyük bir deprem yaşanacağı uyarısı yaptı

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Deprem kahininden Türkiye uyarısı geldi
Ekvador'da yaşanan 7.7'lik depremi önceden bilen Frank Hoogerbeets, Türkiye'de olabilecek depreme ilişkin konuştu. Türkiye'de büyük bir deprem olacağını tüm deprem uzmanlarının bildiğini söyleyen Hoogerbeets, "İstanbul ve çevresinde bir fay hattı var. Bu hattın ne zaman harekete geçeceğini bilemiyoruz. Ama bir gerçek var, o da yaşanacak deprem 1999 yılındaki depremden büyük olacak" dedi. Yeni deprem kâhini olarak adlandıran iki çocuk babası Hoogerbeets, mart ayında yine 7 şiddetinde bir deprem olacağı konusunda uyardı. Het Zand kasabasında yaşayan Hoogerbeets, depremin nerede olacağını söyleyemeyeceğini belirtti.



Fatih ÖZYAR / HET ZAND
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Deprem kahininden Türkiye uyarısı geldi
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