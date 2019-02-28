Deprem kahininden Türkiye uyarısı geldi

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Ekvador'da yaşanan 7.7'lik depremi önceden bilen Frank Hoogerbeets, Türkiye'de olabilecek depreme ilişkin konuştu. Türkiye'de büyük bir deprem olacağını tüm deprem uzmanlarının bildiğini söyleyen Hoogerbeets, "İstanbul ve çevresinde bir fay hattı var. Bu hattın ne zaman harekete geçeceğini bilemiyoruz. Ama bir gerçek var, o da yaşanacak deprem 1999 yılındaki depremden büyük olacak" dedi. Yeni deprem kâhini olarak adlandıran iki çocuk babası Hoogerbeets, mart ayında yine 7 şiddetinde bir deprem olacağı konusunda uyardı. Het Zand kasabasında yaşayan Hoogerbeets, depremin nerede olacağını söyleyemeyeceğini belirtti./ HET ZAND