İngiltere’de otomotiv üretimi yüzde 18.2 azaldı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İngiltere'de otomotiv üretiminin ocak ayında yüzde 18,2 düşüş kaydettiğini bildirdi.



SMMT'den yapılan açıklamada İngiltere'de bu yılın ocak ayında araç üretiminin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,2 gerilediği duyuruldu.



İngiltere'de bu yılın ocak ayında toplam 120 bin 649 araç üretildiği, geçen yılın ocak ayında ise toplam üretilen araç sayısının 147 bin 507 olduğu hatırlatıldı. Açıklamada bu yılın ocak ayında ihracata yönelik araç üretiminin ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,4 azalarak 93 bin 781'e gerilediğine dikkat çekildi.

Son verilerle birlikte İngiltere'de araç üretimi 8 ay boyunca daralma kaydetmiş oldu.



Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yönetcisi Mike Hawes "Aylık bazda bir ay daha daralma yaşamamız bizim için ciddi endişe kaynağı. Temel pazarlarımızda talebin azalması, küresel ticaret gerilimlerinin artması, gelecek teknolojiler için öncü olma gereksinimi nedeniyle endüstrimiz zorluklarla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.



Hawes, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılma olasılığının da İngiliz otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü baskıladığını söyledi.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma olasılığının İngiliz otomotiv endüstrisi için her geçen gün artan maliyeti olduğunu belirten Hawes, "Anlaşmasız ayrılık seçeneği acilen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.