Hessen Polisi devlete kafa tutuyor

BUGÜN NELER OLDU

Hessen Polis Teşkilatı'nda görevli polisler, Türk avukatı, karakoldaki bilgisayardan mektup göndererek açık açık tehdit etmekten çekinmedi. Polisler, kendilerine yöneltilen tepkilere, bayrakları ters asarak karşılık verdiAlmanya'da NSU davasında Şimşek Ailesi'nin avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız'ı tehdit eden Hessen Polisi, bu kez devlete kafa tuttu. Hessen Eyaleti'nde Schlüchtern'deki karakolda görevli polisler, Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü'nde karakol önündeki Alman ve Hessen eyalet bayraklarını göndere ters çekti.BAYRAKLARI göndere ters çeken polisler olay ortaya çıkınca, başka karakola gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Hessen Polisi'nde görevli bazı polisler uzun süredir Türk avukat Yıldız'ı ve ailesini tehdit ediyor. Yıldız'ı tehdit eden beş polisin görevden alınmasına rağmen tehditlerin sürmesi, büyük bir örgüt olduğunu gösteriyor.Polislere el çektirilmesine rağmen tehditler devam etti. Polisler, nasıl olsa yakalanmayacakları düşüncesiyle Yıldız'a tehdit ve hakareti sürdürdü. Kendilerine NSU 2.0 diyen örgütle bayrağı göndere ters çekenlerin aynı olup olmadığı bilinmiyor. Ancak polislerin açık açık devlete kafa tutacak cüreti göstermesi, polisi de zor durumda bıraktı. FRANKFURT