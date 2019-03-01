Kraliçe Elizabeht’in elindeki morluk takipçilerini endişelendirdi

Kraliçe II. Elizabeth'in dün Kral II. Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmede çekilen fotoğrafta sol elindeki morluk, takipçilerini endişelendirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, dün İngiltere'de çeşitli temaslarda bulundu. Kral II. Abdullah, eşi Prenses Raina'nın da eşlik ettiği ziyarette İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraf, Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin yeni dedikoduları da beraberinde getirdi. Buckingham Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşme esnasında çekilen fotoğrafta Kraliçe Elizabeth'in sol elindeki morluk dikkatlerden kaçmadı. Kraliçe'nin elindeki morluğun nedeni bilinmezken, sosyal medya üzerinde de en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.

Kraliyet ailesi fanlarından Tracy Edgar, "Endişelendim. Neden, sol elinde bu kadar korkunç bir morluk var. Bir şey mi kaçırdım? Ama her zaman çekici görünüyor" ifadesini kullandı.

Catherine Longstaff adlı kullanıcı, "Kraliçe 92 yaşında. En küçük bir çarpmanın ciddi bir morlukmuş gibi görünecek yaşta" dedi.

Colleen White ise, "Kraliçe, elini incitmiş gibi görünüyor. Umarım en kısa sürede düzelir" paylaşımında bulundu.