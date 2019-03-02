Başarılı gençler onurlandırıldı

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Almanya'dakı 13 başkonsolosluk bölgesinde başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor. Berlin Başkonsolosluğu, görev bölgesinde lise eğitimini en yüksek not ortalamasıyla Leonardo da Vinci ve Hermann Hesse liselerinden mezun olan Firdevs Şahin ile Tayyip Emre Kehribar'ı cep telefonu hediye ederek onurlandırdı.öğrencilerinin başarılı olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkonsolos Mustafa Çelik, "Tayyip Emre, Hamburg Üniversitesi'nde tıp, Firdevs ise Berlin Hür Üniversitesi'nde diş hekimliği öğrenimine başladı. Tüm Türk gençlerinin de aynı başarıyı yakalamasını temenni ederiz" dedi. BERLİN