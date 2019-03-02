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‘Bozkurt’ artık yasak

’da ırkçı hükümet ‘bozkurt’ sembolünü yasakladı. Yasağa uymayanlara 4 bin euroya varan para cezası ve bir ay hapis cezası verilebilecek

Giriş Tarihi: 2.3.2019
‘Bozkurt’ artık yasak
Avusturya'da dün yürürlüğe giren yasa kapsamında aralarında 'bozkurt' işaretinin de yer aldığı 13 flama ve sembol yasaklandı. Yasaya aykırı davrananlara 4 bin euroya kadar para veya bir ay hapis cezası verilebilecek. Yasağın tekrarı durumunda ise 10 bin euro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.
YASA kapsamında DEAŞ, El Kaide, Müslüman Kardeşler, HAMAS, PKK, ve MHP ile Ülkü Ocakları aynı kefeye konmuş oldu. Tartışmalı yasanın gündeme gelmesi üzerine Türkiye sert tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasanın 'bozkurt' işaretini de kapsaması kınanmıştı.
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‘Bozkurt’ artık yasak
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