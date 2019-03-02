Fransız Akademisi dişil iş unvanlarının kullanımına yönelik yasağı kaldırdı

Aşırı muhafazakar yapısı ile bilinen ve sık sık Fransızca polisi olarak tabir edilen Fransız Akademisi sürpriz bir kararla, dişil iş unvanlarını belirten meslek terimlerinin kullanımına yönelik yüzyıllardır uygulanan yasağı kaldırma kararı aldı.

Fransız Akademisi kararın gerekçesini, "Dildeki tüm gelişmeler kadının günümüz toplumundaki yerini tanımlamayı hedefler" olarak duyurdu.

Bahsi geçen terimler Fransızca'da günlük konuşmada kullanılıyor olsa da resmi olarak tanınmıyordu. Kanada'nın Fransızca konuşan bölgesinde ise Fransızca konuşan ülkelerin aksine dilde dişil terimlere sıklıkla yer veriliyor.

Birçok kesim kararı Fransız Akademisi'nin çağı yakalaması olarak yorumluyor. Bazıları ise kararın, Fransız kadınları için önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor.

Karar bazıları tarafından tepkiyle karşılandı. Fransa Parlamentosu'nda görev yapan sağ görüşlü milletvekili Julien Aubert, konu ile ilgili Twitter hesabında bir açıklama yaptı ve "Tarihte ilk defa dil, lobiciler ve siyasetçilerin baskısı altında tekrar şekillendirildi ve Fransız Akademisi bu baskıya teslim oldu" notunu yazdı.

Fransız Akademisi'nin kararı birçok iş unvanı için kelime sonuna "e" harfi getirerek sorunsuzca uygulanabilecek olsa da örneğin doktor anlamına gelen "medecin" kelimesinin sonuna "e" harfi getirilmesi normalde tıp bilimi anlamına gelen "medecine" kelimesi ile karışıklığa neden olacak gibi görünüyor.

13. Louis döneminde 1635 yılında kurulan Fransız Akademisi'ne dişil meslek terimlerinin kullanılmasını yasaklayan kararı 2014 yılında tekrar gözden geçirilmesi teklif edilmişti. Teklif, Fransız Akademisi'nin Paris Belediye Başkanı'nı, iş unvanını cinsiyetsiz kullanmayı desteklemesi sebebiyle dil bilgisi kullanımından suçlu bulmasının ardından yapılmıştı.