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Okul yerine protestoya giden 3 bin öğrenciyi eğitim bakanı eleştirdi, övdü

’nın Hamburg eyaletinde 3 bin ortaokul ve lise öğrencisi, iklim değişikliğine dikkat çekmek için sokaklara döküldü. Eyalet Eğitim Senatörü Ties Rabe “Kimse okula gitmeyerek dünyayı değiştiremez” sözleriyle öğrencileri eleştirirken öğrencilere en büyük destek Başbakan ’den geldi.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 13:44
Okul yerine protestoya giden 3 bin öğrenciyi eğitim bakanı eleştirdi, Merkel övdü

Avrupa genelinde her cuma iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto gösterileri düzenleyen öğrenciler, bu kez Hamburg'da sokaklara döküldü. 3 bin lise ve orta okul öğrencisi okula gitmek yerine sokağa çıkıp iklim değişikliğini protesto etti. Protestolara iklim değişikliğine dikkat çekmek için yapılan eylemlerin sembol ismi İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg de katıldı. Hamburg Eyalet Eğitim Senatörü Ties Rabe, öğrencilerin okullarda derslerine girmesini savunarak "Kimse okula gitmeyerek dünyayı değiştiremez" sözleriyle protestoyu eleştirdi.

ÇOK DESTEKLİYORUM

Öğrencilere en büyük destek ise Başbakan Angela Merkel'den geldi. Haftalık video mesajında öğrencileri, duyarlılıklarından dolayı öven Merkel "İklimi korumak için sokağa çıkan ve gösteri düzenleyen öğrencileri çok destekliyorum" dedi.

SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Eva Högl de öğrencilere sahip çıktı. Högl "Günümüzde öğrenciler daha duyarlı ve daha erken yaşta siyasi konularda aktif olabiliyor. Çok renkliliği savunan öğrencileri destekliyorum" dedi.

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Okul yerine protestoya giden 3 bin öğrenciyi eğitim bakanı eleştirdi, Merkel övdü
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