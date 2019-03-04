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25 yıllık pilotun lisansı sahte çıktı

Güney Afrika Havayolları'nda çalışan bir pilotun 'nın şehrinde yapılan rutin kontrol sırasında lisansının sahte olduğu ortaya çıktı. Pilot, 25 yıldır uçuş yaptığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 15:03
25 yıllık pilotun lisansı sahte çıktı

Güney Afrika Havayolları'nda çalışan bir pilotunu lisansının olmadığı ve 25 yıldır lisanssız olarak uçuş yaptığı ortayı çıktı.

Güney Afrika Havayolları'nda çalışan bir pilotun 1994'ten bu yana sahte lisansla görev yaptığı ortaya çıktı. Frankfurt'ta yapılan rutin kontrolde yakalanan pilotun kimliği ise açıklanmadı. Yaşanan sahtekarlıkla alakalı açıklamada bulunan Güney Afrika Havayolları, olayı endişe verici olarak değerlendirerek, kurumda görev yapan tüm pilotların lisanslarının kontrol edildiğini, lisansız pilotluk yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, bu olaya sebebiyet veren ve ihmalde bulunanlar hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

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25 yıllık pilotun lisansı sahte çıktı
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