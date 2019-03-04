Avrupa Türkiye’nin arkasında durmadı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Salzgitter kentinde düzenlenen toplantıda, Avrupa'nın FETÖ, DEAŞ ve PKK ile mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığını dile getirdi. Sırakaya, "PKK Avrupa'nın birçok ülkesinde Türklere ait camilere ve derneklere saldırıyor. Terör örgütleri Avrupa ve ABD'de etkinlik alanını genişletiyor" dedi. Sırakaya, durumun mutlaka değişmesi gerektiğini ifade etti.Avrupa Konseyi'nin temel insan hakları, demokratik değerler ve hukukun kurumsallaşması için kurulduğunu hatırlatan Sırakaya, "Türkiye PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele ederken ciddi kayıplar yaşadı. AB'nin kendi kuruluş değerleri doğrultusunda iyi terör örgütü ve kötü terör örgütü ayrımı yapma lüksü yoktur. AB'nin terör örgütleriyle mücadelede Avrupa'nın değerleri gereği Türkiye'ye destek vermesi gerekiyor" diye konuştu.ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID) Aşağı Saksonya Eyaleti teşkilatı tarafından Salzgitter'de düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu toplantıya katılan Sırakaya, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadelede inanılmaz başarılara imza attığını belirtti. Sırakaya, "AB bu konuda Türkiye'ye destek vermedi" dedi ve FETÖ ile mücadele kapsamında neler yapıldığını anlattı.VAHŞİ terör örgütü PKK yandaşları Cumartesi günü yine Köln'de toplandı. Gösteride PKK paçavraları ve teröristbaşı posterlerine getirilen yasak yine hiçe sayıldı. Teröristbaşına özgürlük isteyen yaklaşık 2 bin PKK'lı, Köln sokaklarında yine terör propagandası yaptı. PKK gösterisine Hatip Dicle de katıldı.