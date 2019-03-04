Eski Yunan Bakan: Hayal kırıklığı yaşarız

Türk Deniz Kuvvetleri'nin üç denizde birden icra ettiği dev tatbikat Mavi Vatan-2019 devam ederken, Kıbrıs güneyindeki enerji yataklarında önemli miktarda gaz bulunduğu duyuruldu. Yapılan açıklamalarda, 'işgal' söylemlerindeki değişiklik dikkat çekti.

Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, "Kıbrıs'ın tamamı için muhteşem bir gelişmedir" açıklaması yaparken, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'tan da 'Türkiye' uyarısı geldi. Kocias, enerjinin kullanımının ancak bölgedeki istikrarla sözkonusu olabileceğine işaret ederek, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz" dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Ankara ile Atina arasında güven artırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı. Doğu Akdeniz söylemlerini yumuşatan ve işgal denklemlerini dağıtmaya zorlayan en önemli etken ise Türkiye'nin denizlerdeki yeni stratejisi oldu.