Fanatikliğin böylesi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Fenerbahçeli işadamı Mustafa Deniz'in (43), fanatikliği görenleri şaşırtıyor. Nakliyat firması sahibi Sivaslı Deniz, TIR'larından birini ve tamir aracını Fenerbahçe renkleri ve logosu ile süsledi. Deniz, Alman şoförlerin iş kıyafetini de Fenerbahçe forması yaptı. TIR'IN kasasını da yakında Fenerbahçe logosu ile süsleyeceğini ifade eden Deniz, "TIR büyük ilgi görüyor. Park alanlarında fotoğraf çektirme yarışı ile karşılaşıyoruz. Otoyolda korna çalan, el sallayan, selektör yapanlar var. Şoförümüz de hasta Fenerbahçeli" dedi.