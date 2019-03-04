Yürek yakan yangın

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Nürnberg kentinde Cumartesi saat 03.00'te Boşnak ailenin evinde yangın çıktı. Alt kattan çıktığı ve henüz nedeni belli olmayan yangın kısa sürede evi sardı. Evde bulunan bir bebek, 4, 5 ve 7 yaşındaki çocuklar ile 34 yaşındaki anneleri can verdi. Bebeğin kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Yangında dört kişi de ağır yaralandı.YANAN binanın yanındaki fırında çalışan Sezgin Yılmaz ile firmanın şoförü, yangını fark ettiklerinde hemen polis ve itfaiyeye haber verdiklerini ifade etti. Evden feryatların yükseldiğini ve alevlerin her tarafı sardığın belirten fırın çalışanları, itfaiyenin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi./ NÜRNBERG