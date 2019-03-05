Bu nasıl tedavi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan iki çocuk annesi Nesrin Okutucu (34) guatr ameliyatı için girdiği hastaneden nefes borusu kesilmiş olarak çıktı. Okutucu, "Guatrımda büyüme olduğu için 8 Ocak günü ameliyata alındım. Ameliyatım robot ile gerçekleştirildi ve 8 saat sürdü. Bir hafta sonra taburcu oldum. Gün geçtikçe sesim kısıldı, ağrılarım arttı. Doktor ağrı kesici yazıp gönderdi" dedi.Ağrıları dinmeyince tekrar doktora gittiğini söyleyen Okutucu, "Beni hastaneye gönderdi. Hastane de Essen kentindeki kliniğe sevk etti. Orada ameliyat sırasında nefes borumun kesildiği anlaşıldı. Tekrar ameliyata alındım. Günlerce ağrıdan kıvranmama neden olan hastane hakkında hukuki süreç başlattım. Maddi ve manevi tazminat talep ediyorum" dedi.Boğazında şu anda kasılmalar olduğunu ifade eden Okutucu şöyle konuştu: Sesim artık eskisi gibi olmayacak. Nefes borumun yeniden dikilmesi için zarar gören bölüm kesildi. Nefes borum kısaldı. Nefes darlığı yaşıyorum. Kendi işimi kendim yapamaz hâle geldim. Psikolojim de altüst oldu.