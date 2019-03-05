Evde sadece Türkçe konuşun

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Almanya'daki devlet okullarında verilen Türkçe derslerine katılımın az olması nedeniyle başlatılan Türkçe dersi kampanyasına eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk (40) de destek verdi. Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Baştürk imza dağıttı ve iki dilliliğin önemine işaret etti.Baştürk, "Dört, altı ve yedi yaşlarında üç çocuğum var. Evde çocuklarla üç yaşına kadar sadece Türkçe konuşuldu" diye konuştu.Kreşten sonra çocuklarının daha az Türkçe konuşmaya başladığını söyleyen Baştürk, "O aşamadan sonra eşim çocuklarla Almanca, ben ise Türkçe konuşuyorum. Bu metodu başka ailelere de öneriyoruz" diye tavsiyede bulundu. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise "Farkındalığı artırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Türkçe bizim ses bayrağımız. Bayrağımızı en yükseğe dikmeliyiz" şeklinde konuştu. DORTMUND