Fransa’da hapishanede terör saldırısı

Fransa'nın Conde-sur-Sarthe kent hapishanesinde bir mahkum edindiği seramik bıçakla iki görevliyi bıçakladı. Terör destekçisi olduğu öğrenilen mahkum üzerinde bomba olduğunu iddia ederek eşi ile birlikte kaldığı üniteye kapandı. Fransız güvenlik güçleri yaşananları terör saldırısı olarak adlandırdı.

Fransa'da Conde-sur-Sarthe hapishanesinde Mickael Chiolo adlı 27 yaşındaki mahkumun 2 görevliyi bıçaklayıp "aile yaşam ünitesi" denilen ve içerisinde eşi ile 48 saat ile birkaç güne kadar geçirebildiği odaya çekildiği öğrenildi. Eşini de yanında tutan ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen mahkumun üzerinde bomba olduğunu iddia ettiği ve güvenlik ekiplerinin müdahale için hazırlandığı açıklandı. Yaralanan görevlilerin hayati tehlikesi olmadığı bildirilirken terörle mücadele ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Fransız güvenlik güçleri yaşanan olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan Temmuz 2014'te Nazilerle karşı mücadeleye katılmış eski "direnişçi" olan 80 yaşlarında bir adamı kaçırıp, işkence edip öldürdüğü için 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen Chiolo'nun radikalleşip 2015 yılında Paris'teki terör saldırılarına hapishane desteğini belirttiği açıklandı.

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