Haberler > Avrupa Haberleri > Karnavala Altın Kızlar damgası

Karnavala Altın Kızlar damgası

Nürnberg’de, , 5. Mevsim karnavalına renk kattı. On binlerin katıldığı etkinlikte, davul zurna ile oyun havaları çalındı

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Karnavala Altın Kızlar damgası
Almanya'da '5. Mevsim' karnavalı coşkusu sürüyor. Nürnberg'deki karnavala Türkler renk kattı. Altın Kızlar Halk Oyunları Grubu, karnavala davul, zurna ve saz eşliğinde katıldı. On binlerce kişinin takip ettiği karnavalda Musa Elbey zurna, Murat Devecioğlu da davul ile oyun havaları çaldı. Karnavala katılanlar Türklerin bu gösterisini beğeni ile takip etti. Gül Pazartesisi olarak adlandırılan karnaval Köln ve Düsseldorf'ta yoğun yağmur ve aşırı rüzgar altında gerçekleşti. Siyasetçiler ve politik gelişmelerin hicvedildiği karikatürlerde dizel skandalı da öne çıktı.

Mustafa AKBABA - İbrahim TAŞ
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karnavala Altın Kızlar damgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN