Karnavala Altın Kızlar damgası

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da '5. Mevsim' karnavalı coşkusu sürüyor. Nürnberg'deki karnavala Türkler renk kattı. Altın Kızlar Halk Oyunları Grubu, karnavala davul, zurna ve saz eşliğinde katıldı. On binlerce kişinin takip ettiği karnavalda Musa Elbey zurna, Murat Devecioğlu da davul ile oyun havaları çaldı. Karnavala katılanlar Türklerin bu gösterisini beğeni ile takip etti. Gül Pazartesisi olarak adlandırılan karnaval Köln ve Düsseldorf'ta yoğun yağmur ve aşırı rüzgar altında gerçekleşti. Siyasetçiler ve politik gelişmelerin hicvedildiği karikatürlerde dizel skandalı da öne çıktı.