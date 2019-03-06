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'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı

, 'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını mart sonuna kadar uzattı.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 14:53
Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı

Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını mart sonuna kadar uzattı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu karar, Yemen'deki gelişmelere binaen alındı. Yemen'deki savaşın bir an önce sona ermesi görüşündeyiz." dedi.

Ayrıca Maas, bu ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etti.

Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yorum yapamayacağını ancak Yemen'deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

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Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı
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