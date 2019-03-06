Kurz’a Rabia ve bozkurtlu mesaj

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da bozkurt işaretinin yasaklanmasına ilişkin, "Bozkurt işaretinin bu yasanın içine girmesi, bölücü terör örgütünün sembolleriyle, paçavralarıyla aynı sınıfa girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığı yansımasıdır" dedi.HATAY'DAKİ konuşmasında bozkurt ve Rabia işareti yapan Çavuşoğlu, "Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti yapacağım ve yasağı deleceğim. Sembollerimizi kimse yasaklayamaz. Yasağın uygulanamaz olduğunu, eylem ve söylemlerimizle göstereceğiz" diye konuştu.