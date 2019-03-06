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Kurz’a Rabia ve bozkurtlu mesaj

Dışişleri Bakanı , bozkurt işaretine yasak getiren ’nın Başbakanı Kurz’a bozkurt ve rabia selamı ile tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Kurz’a Rabia ve bozkurtlu mesaj
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da bozkurt işaretinin yasaklanmasına ilişkin, "Bozkurt işaretinin bu yasanın içine girmesi, bölücü terör örgütünün sembolleriyle, paçavralarıyla aynı sınıfa girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığı yansımasıdır" dedi.
HATAY'DAKİ konuşmasında bozkurt ve Rabia işareti yapan Çavuşoğlu, "Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti yapacağım ve yasağı deleceğim. Sembollerimizi kimse yasaklayamaz. Yasağın uygulanamaz olduğunu, eylem ve söylemlerimizle göstereceğiz" diye konuştu.
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Kurz’a Rabia ve bozkurtlu mesaj
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