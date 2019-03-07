Bild’den sabotaj

Türkiye ekonomisine darbe vurmak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak adına her türlü düşmanlığı yapan Bild, yine harekete geçti. Turizmimizi hedef alan Bild, Berlin'de Turizm Fuarı'nın (ITB) başladığı gün, "Türkiye, Alman turistleri tutuklamak istiyor" diye Türkiye'ye manşetten iftira attı.



HEDEF ÖRGÜT MENSUPLARI

BILD, bu haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'daki mitingine dayandırdı. Oysa Soylu, Almanya'daki FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütü üyelerini kastetmişti. Soylu'nun açıklamasının çarpıtılması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Haberler asılsız, maksatlı, gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.



ÇARPITMA MAKSATLI

Aksoy açıklamasında, "Ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlıdır" dedi. FRANKFURT



HAİNLERDEN SÖZ ETTİ HAİNLERDEN SÖZ ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'ya katılımın 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirttikten sonra, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" demişti.

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